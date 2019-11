O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 29, na Avenida Celso Mazutti, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o condutor da motocicleta Honda Biz, de placa OHQ- 0387/Vilhena, seguia pela Avenida Celso Mazutti, sentido Cuiabá, quando ao chegar próximo a FAAGRO, uma ciclista invadiu a pista. Com isso, acabou acontecendo a colisão.

No impacto, a ciclista, identificada como Maria José Gomes dos Santos, de 46 anos, sofreu uma lesão na face e na cabeça.

Ela foi socorrida por uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou apoio no local e realizou o teste do etilômetro no condutor da motocicleta, o qual apontou negativo para alcoolemia. Depois, ele foi conduzido para o HRV com escoriações no braço esquerdo.

Os veículos foram liberados do local para os familiares das vítimas.