O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 04, no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua Quintino Cunha, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a condutora do veículo Volkswagen Gol, placa NDJ-0299/Vilhena, seguia pela Avenida Liberdade, sentido 5º Bec, quando ao chegar no cruzamento das vias, colidiu com um Toyota Etios, que seguia pela Rua Quintino Cunha, sentido Unir, na qual a motorista teria avançado a placa de “PARE”, com isso, causando a colisão.

Apesar do forte impacto, as condutoras não se feriram. Houve apenas danos materiais. A PM isolou o local para registrar o boletim de ocorrência e depois liberou os veículos.