O vendedor Luis Henrique Globes Silveira, de 22, anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 4, para reclamar da falta de respeito da Energisa com seus clientes na cidade de Cerejeiras.

De acordo com Luizs alugou uma casa na Rua Rondônia, no bairro Liberdade. Porém, a energia estava cortada, mas não há contas em atraso. E, há 10 dias fez o pedido de ligação no escritório da empresa, contudo, até o momento está às escuras, pois a companhia não apareceu para fazer a ligação.

Todavia, o vendedor conta que já foi diversas vezes ao escritório saber o porquê de não terem ido fazer a ligação, mas a atendente apenas fala que não sabe o motivo e nem quando seu pedido será atendido.

A questão, segundo Luis, é que ao fazer o pedido e não ser comunicado que poderia demorar tanto tempo para a fazer a ligação, mudou para a casa. Com isso, todos os gêneros alimentícios que precisa de ser refrigerado acabou por estragar, amargando ele, o prejuízo.