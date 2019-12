Com o compromisso de manter em dia a folha de pagamento dos servidores, o Governo do Estado vai antecipar a segunda parcela do 13º salário.

A primeira parcela foi paga no dia 28 de junho deste ano, e na manhã desta sexta-feira 06, o pagamento da segunda parcela estará na conta dos mais de 40 mil funcionários públicos de Rondônia.

O pagamento, que anteriormente estava previsto para o próximo dia 09, movimentará a economia do Estado e o comércio, a partir de sexta com um aquecimento em torno de R$ 108 milhões.

Diante dos ajustes financeiros orçamentários, a idoneidade dos gestores foi dedicada em equilibrar os recursos e os gastos estaduais. “O governo vem cumprindo com todos os compromissos e, para o ano de 2020, nós estamos nos ajustes finais com a questão da previsão orçamentária, justamente para continuarmos custeando com equidade todas as despesas e investimentos necessários”, concluiu.