No próximo dia 13 de dezembro, as 19h30 no auditório da Unesc, o deputado Cirone Deiró vai homenagear em nome da Assembleia Legislativa por meio do voto de louvor e medalhas do mérito legislativo, os pioneiros, personalidades, entidades e instituições que marcaram a história do desenvolvimento econômico e social de Cacoal.

Depois de passar pelas comissões pertinentes, as homenagens foram aprovadas em plenário por unanimidade. A solenidade de entrega das homenagens será realizada em quatro edições, no período de 2019 a 2022. A cada ano serão homenageados parte dos pioneiros e personalidades da Capital do Café.

A iniciativa faz parte do compromisso do deputado Cirone Deiró com a preservação da história e o reconhecimento daquelas pessoas e personalidades que dedicaram suas vidas, e daqueles que ainda se dedicam na construção da Capital do Café.

“O município de Cacoal celebrou 42 anos, no último dia 26 de novembro. Essa é uma data que traz a memória dos cacoalenses a trajetória de vida e de trabalho de todos aqueles que adotaram a Capital do Café como sua cidade do coração para criar seus filhos e netos”, justificou.

De acordo com o deputado Cirone, homenagear os pioneiros contribui para relembrar o grande legado desses homens e mulheres que transformaram a missão de construir uma cidade próspera e acolhedora. “A minha geração sente-se honrada em ter recebido esse legado que está presente nas conquistas e avanços que vivenciamos em todas as áreas do desenvolvimento do município de Cacoal”, destacou.

Cirone reconhece que essa é a realidade do município de Cacoal, onde a marca dos pioneiros está presente em cada rua que foi aberta ainda na década de 70, na edificação das primeiras casas, escolas, comércios e hospital. “Somos hoje, um dos mais prósperos e acolhedores municípios de Rondônia. E devemos essa conquista a todos àqueles que vieram antes de nós”, disse.

Para o deputado Cirone as novas gerações assumiram a responsabilidade de dar continuidade a essas conquistas que tanto orgulham os cacoalenses. Segundo ele, agradecer e reconhecer esse esforço é um compromisso com a memória dos pioneiros. Além de ser uma oportunidade para reafirmar sempre que a dedicação de todos que trabalharam em prol do bem coletivo estarão presentes na história e continuarão inspirando as futuras gerações.

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES

Para o deputado Cirone Deiró, o município de Cacoal se destaca também pela excelência na rede de serviços ofertados pelas organizações não governamentais, a exemplos dos clubes de serviços, lojas maçônicas, entidades de classe, instituições educacionais, de esporte entre tantas outras que surgiram por iniciativa da sociedade civil.

“Essas instituições contribuem com o desenvolvimento econômico e social do município nas mais diversas áreas. Somos o resultado do esforço e do trabalho de todos os cacoalenses”, finalizou.