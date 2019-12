Desde o dia 25 de novembro policiais militares do 3º BPM realizam instrução para a atualização de tiro, em Vilhena.

Os módulos são divididos em teóricos em sala de aula e práticos no estande de tiros da Polícia Militar.

Ao todo 167 militares já receberam instruções dos policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) sobre o manuseio e prática do tiro policial, a fim de proporcionar maior qualidade e especialização no atendimento à comunidade Vilhenense.

As instruções finalizarão em Vilhena na próxima semana. Na sequência acontecerão nos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Ao final todos os militares do 3º BPM, seja do serviço administrativo ou do operacional estarão com as técnicas de tiros atualizadas.

