Um vilhenense que é profissional do ramo de obras ficou indignado ao circular pela Avenida Rondônia na quarta-feira, 4, e ver que pessoas da empreiteira responsável pela obra de urbanização da via remendando rachaduras nas calçadas com produto abrasivo a fim de entregar a obra.

Ele fez várias imagens que mostram as trincas no piso, que foi construído há poucos dias, e encaminhou o material à imprensa, além de compartilhar em redes sociais, dizendo que se as autoridades não fazem a fiscalização devida cabe ao povo exigir respeito ao dinheiro público,

Em mensagem enviada à reportagem do Extra de Rondônia o denunciante afirma que este tipo de calçamento não sai por menos de R$ 100,00 por metro quadrado, o que significa que estão sendo gastos milhares de reais por um serviço que ele desclassifica.

Ele afirma que o produto que está sendo aplicado para a confecção dos remendos é um tipo de veda-calha, e que tal paliativo é apenas um disfarce para que a obra seja entregue e a empresa receba pelo serviço, que devido a tais problemas pode estar comprometido.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>