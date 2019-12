A Unesc realiza, no dia 15 de dezembro, as provas do Vestibular Tradicional (VestPlus), nas unidades de Cacoal e Porto Velho. A prova tem início às 09h, com um total de três horas de duração.

Já em Vilhena, a prova do vestibular será realizada no sábado 14, às 14h. As inscrições para o vestibular são gratuitas para qualquer uma das três unidades, e podem ser feitas pelo site da Unesc ou através do link direto www.vestibularunesc.com.br

A dica para quem vai fazer o Vestibular Tradicional da Unesc tanto em Cacoal, Vilhena ou Porto Velho é chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência, portando caneta preta. As provas do VestPlus Unesc serão compostas por questões de matemática, Língua Portuguesa, atualidades e redação.

Neste ano o VestPlus Unesc ainda tem uma novidade para os melhores colocados no vestibular. Os candidatos com as melhores notas terão a chance de ganhar bolsas de estudos de até 100%. A Unesc oferece vagas para mais de 30 cursos superiores, com ingresso no primeiro semestre de 2020.