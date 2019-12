O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 10, na BR-435, em frente ao Instituto Federal de Rondônia (Ifro), em Colorado do Oeste.

De acordo com o condutor do veículo VW Saveiro, falou a reportagem do Extra de Rondônia, que trafegava pela rodovia, sentido Colorado, estava indo ao hospital municipal levar sua mãe, quando percebeu fumaça e fogo na frente do carro.

Com isso, saíram do veículo, mas as chamas se alastraram rapidamente não dando tempo de pegar o extintor.

Contudo, a mãe do motorista disse que se Colorado tivesse Grupamento do Corpo de Bombeiros, talvez fosse possível ter apagado o fogo, e assim não teriam tido o prejuízo, pois o carro ficou totalmente destruído.