Um cliente da Caixa Econômica Federal de Vilhena registrou no início da semana um boletim de ocorrência de fraude e estelionato sem ter a menor ideia de quem pode ter sido o infrator.

A vitima identificada como J.P.S., de 25 anos, recebeu uma fatura do cartão de crédito que garante não ter solicitado nem tampouco cadastrado qualquer senha.

Segundo a mesma, são duas faturas pendentes em seu nome, acumulando uma dívida de R$ 1.112,44. Ao procurar a agência bancária para reclamar e apresentar sua argumentação de sequer ter conhecimento da existência do cartão em seu nome, foi informado que o mesmo pode ter sido interceptado antes mesmo de chegar às suas mãos.

As compras com o cartão em nome de J.P.S. foram feitas no exterior. De acordo com Polícia Civil casos destes tipos aumentaram nos dois últimos meses.