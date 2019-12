Marcio da Silva Barbosa, de 30 anos, foragido da justiça, foi recapturado na manhã de segunda-feira, 10, na Avenida Álvaro Francescon, no bairro Jardim Universitário, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição em patrulhamento pelo bairro citado, observou um homem com as vestes rasgadas em atitude suspeita.

Ao ser abordado, os policiais realizaram uma consulta no sistema judiciário e foi constado que este tratava-se de Marcio, detento que teria fugido do presídio de segurança máxima do Cone Sul.

Diante dos fatos, Marcio foi levado para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para passar um exame do corpo de delito e depois encaminhado à unidade prisional.

A FUGA

De acordo com informações de agentes da Polícia Penal, por volta das 23h do último domingo, dois detentos da cela 8 “B”, que pertencem à facção criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), fugiram da cela e pularam as telas de contenção. Após uma revista na cela, os agentes constataram que os presidiários serraram a grade.