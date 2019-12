Foi realizado no último sábado, 7, o primeiro jogo da final do Campeonato Regional de Futebol Soçaite 4.0, entre as equipes Metal Ferro e Colorado, no Parque Embratel, em Vilhena.

No primeiro confronto as equipes empataram em 3 a 3. a etapa final acontece na quarta-feira, 11, às 17h00 – no estádio municipal Padeirão, em Colorado do Oeste.

De acordo com um dos organizadores do campeonato, Natal Jacob, a equipe que somar mais pontos nas duas partidas será campeã. Em caso de empate, quem tiver o melhor saldo de gols fica com título.

Se as duas equipes também estiverem empatadas no saldo de gols, a decisão será nos pênaltis.