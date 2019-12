Neste domingo, 15, quase 20 mil mil pessoas estão participando dos concursos promovidos pelo Município, oferecendo 240 vagas para contratação imediata.

As provas estão acontecendo em vários pontos da cidade, movimentando escolas e outros locais. Pela manhã foram feitas as provas para cargos de nível Superior, e a tarde serão aplicados os exames aos demais.

O esquema de segurança é bastante rígido, atendendo as normas estabelecidas pelo edital. E, dois locais visitados pela reportagem do Extra de Rondônia não haviam sido registrados incidentes significativos. No momento em que os portões foram fechados no Colégio Militar Almirante Tamandaré três candidatos chegaram atrasados, e não puderam entrar.

Um grande número de candidatos não é de Vilhena, e muitos viajaram várias horas para poder participar da seletiva. Apesar do cansaço, vários deles comentaram que estão preparados para as provas. Na semana que vem será divulgado o gabarito das provas e o resultado do concurso sairá antes do final do ano.