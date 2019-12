@@@ REDE DE ESGOTO

A prefeitura de Vilhena anunciou o início da licitação de um dos projetos mais importantes da década para Vilhena: a instalação da rede de esgoto e a ampliação da rede de água do município. Uma equipe técnica visitou o local onde serão construídas as estações de tratamento. Iniciado em 2013, na gestão do ex-prefeito Zé Rover, o projeto seus editais de licitação publicados no dia 4 de dezembro. O investimento previsto é de R$ 77 milhões oriundos do Governo Federal. As propostas devem ser abertas nos dias 20 e 21 de janeiro e a previsão é que as obras comecem até março de 2020

@@@ REDE DE ÁGUA

Avaliado em R$ 32 milhões, o projeto de ampliação e readequação da rede de água prevê implantação de dois reservatórios, um com 2 milhões e outro com 1,5 milhão de capacidade. Essas “caixas d’água gigantes” permitirão ao SAAE economizar até 50% na conta de energia, pois atualmente a entidade precisa deixar suas bombas ligadas quase ininterruptamente para manter as casas abastecidas.

@@@ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Câmara de Vereadores realiza nesta segunda-feira, 16, três sessões extraordinárias, a partir das 9h, para votação de projetos do Poder Executivo. A convocação foi feita pela maioria absoluta dos membros da casa. Os parlamentares devem votar cinco projetos de leis, entre eles, o de nº 5.752/2019, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa Básica do Poder Executivo do Município de Vilhena. A sessão acontecerá na sala de reuniões da presidência. Todos os munícipes estão convidados a acompanhar a sessão legislativa.

@@@ “PREFEITO-ADJUNTO”?

Aquela sensação de ausência de comando no Executivo vilhenense esta semana foi suprida com o despontar de um personagem que chegou com tudo: o “xerife” e secretário municipal de Planejamento Ricardo Zancan, espécie de prefeito-adjunto com um certo porte de Didi Mocó, que foi o pop star da semana. Sua performance deixou bem claro que pelo jeito é ele que manda no pedaço.

@@@ CHUTOU O PAU DA BARRACA

Tanto que o caboclo, através de matérias jornalísticas, foi pra cima de dois vereadores de oposição e chutou o pau da barraca, chamando-os de mentirosos, sustentando sua argumentação com “sólida” comprovação documental: um punhado de rabiscos feitos por ele mesmo, que de acordo com sua visão dão embasamento total ao que diz (leia AQUI). Os vereadores afirmaram que o problema da administração desastrosa do prefeito Eduardo Japonês é Zancan (leia AQUI).

@@@ PROJETOS ANTERIORES

Estranho é que quando foi para ele falar sobre os projetos próprios da atual administração, que parece estar aí apenas pra tocar o barco adiante, usando cartas de navegação e combustível estabelecidos pelos capitães anteriores, Zancan não lembrou nenhum.

@@@ SÓ PAPEL

Pois então vamos dar uma forcinha pra ele, mesmo porque esta iniciativa foi adotada pelo prefeito por sugestão dele mesmo: Ricardo, o Eduardo Japonês teve o mérito de contratar sem licitação nem nada o Júlio Verne, ou melhor, Jaime Lerner – é que as ideias mirabolantes apresentadas remetem ao escritor de fantasia mais delirante da história – para projetar a “Vilhena do Futuro”.

@@@ FUTURO SEM FUTURO

Ou seja, foi ideia sua (do Zancan) torrar 600 paus dos cofres públicos para o contribuinte vilhenense receber de volta um amontoado de pitacos pra lá de mirabolantes e totalmente alheios ao desejo de moradores e às condições orçamentárias da cidade, apenas pra fazer de conta que se planeja o futuro (leia AQUI).

@@@ EXECUTIVO E LEGISLATIVO SEM DIÁLOGO

Bom, a trombada do secretário com vereadores considerado da oposição promete desdobramentos. O secretário provavelmente será enquadrado na próxima sessão, mesmo porque não lhe cabe este papel de confrontação política com parlamentares, mesmo que ele pose como o xerifão da prefeitura.

@@@ MUDOU DE IDEIA

Falando no projeto do Júlio Verne curitibano: o senador Marcos Rogério (DEM), que havia dado apoio e prometido verbas para a construção do rejeitado calçadão da Major Amarante, ideia reprovada por onze em cada dez comerciantes da avenida principal da cidade, acabou achando melhor voltar ao planeta Terra e disponibilizar dinheiro para projetos mais viáveis na cidade, caso da reformulação da Avenida Marques Henrique.

@@@ MUDOU DE IDEIA II

O recuo do senador aconteceu porque ele fez o que o Japa não se dignou: colocou gente sua para ouvir o que é que o povo tinha a dizer sobre a proposta de guru curitibano para a artéria comercial mais importante de Vilhena. Descobrindo que ninguém ficou entusiasmado com a ideia do Zancan, o senador que não é bobo nem nada desconversou e decidiu destinar verbas para coisas mais importantes e coerentes.

@@@ SEM DOCUMENTAÇÃO

O Polícia Militar bem que poderia dar uma batida em toda a frota municipal de Vilhena para aferir como é que anda a documentação dos veículos. Ultimamente, parece que a cada bote da PM para cima dos carros oficiais do Município acontece um flagrante. Nesta semana, em plena Major Amarante, principal avenida da cidade, um caminhão da prefeitura foi multado (leia AQUI).

@@@ TRIBUNA DE FEIRA

No último sábado, 14, a reportagem do Extra de Rondônia descobriu uma nova modalidade de Comunicação desenvolvida por um aspone da Secretaria Municipal de Obras (Semosp): trata-se da “Tribuna de Feira”, método através do qual o sujeito fica na feira livre da cidade contestando as matérias que saem na mídia aos berros, como se tivesse anunciando o preço da melancia numa das barracas da feira. Pois então, e é você, contribuinte vilhenense, que paga a conta dessas e tantas outras mais que acontecem por aí…