Além de homenagens a médicos e aprovação por unanimidade de requerimentos, a última sessão ordinária de 2019 na Câmara de Vilhena, ocorrida na noite desta terça-feira, 17, foi marcada por elogios ao professor Gilson Ferreira, assessor governamental e “braço-direito” do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Presente na sessão legislativa, o professor participou da entrega de Moção de Aplauso ao médico Wagner Jorge Leite Junior e foi até elogiado pelos vereadores Samir Ali (PSDB) e Ronildo Macedo (PV).

Primeiro a ocupar a tribuna da Casa de Leis, Samir destacou a humildade do professor, que foi até a Casa de Leis para tentar apaziguar os ânimos dos parlamentares após desentendimento, via matéria divulgada no Extra de Rondônia, com o secretário municipal de planejamento, Ricardo Zancan.

Semana passada, o titular da Semplan acusou os vereadores Samir e Carlos Suchi de estar usando o artifício da “mentira, vendendo uma Vilhena que não existe” (leia mais AQUI).

“Muitas vezes somos mal interpretados, mas temos o objetivo de contribuir com o município. Quero registrar aqui e parabenizo o assessor Gilson pela sua atitude de ir até a Câmara. É esse o papel do homem de confiança do prefeito, de buscar o diálogo sempre e não agir como menino mimado que não aceita críticas e vai, muitas vezes, falar inverdades nos sites para tentar ganhar algum tipo de elogio”, cutucou o parlamentar.

Por sua vez, o presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), ao ocupar a tribuna do Legislativo, disse que “Gilson é um amigo meu de longa data. É o cara que montou a nominada em Vilhena e elegeu três vereadores do Partido Verde (PV). É um companheiro, uma pessoa digna e de caráter. Gilson, você mora no meu coração e não paga aluguel. Parabéns!”.