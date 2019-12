O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, e a vice Valéria Garcia (PP) se reuniram com servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) na manhã da última terça-feira, 17, em Pimenteiras do Oeste.

O mandatário municipal ofereceu um café da manhã com o objetivo de estreitar o relacionamento com os servidores e alinhar estratégias para a melhoria na prestação de serviços da pasta.

Aos servidores, o chefe do executivo municipal agradeceu a dedicação. “Se eu não tive vocês, nós não teríamos o sucesso deste governo, apesar das dificuldades. Sinto-me muito orgulhoso em ser prefeito de Pimenteiras”, afirmou.

Ele aproveitou a oportunidade para informar seu afastamento da prefeitura por 40 dias para tratamento de saúde, com a vice, Valéria Garcia, assumindo o cargo de prefeita a partir desta sexta-feira, 20 de dezembro.

Durante a reunião, Vino Dondé abriu espaço para que os funcionários pudessem expor suas opiniões, sugestões, críticas e questionamentos, além de destacar a importância do empenho de todos para uma gestão diferenciada e comprometida.

“Estamos aqui para fazer a diferença, por isso, os funcionários devem falar a mesma língua na secretaria e mostrar trabalho. As dificuldades sempre vão existir, mas já conseguimos mostrar que mesmo com poucos recursos é possível fazer mais por Pimenteiras do Oeste e faremos muito mais”, disse.

Vino também destacou o peso que a Semosp tem para o cidadão, e agradeceu a cada funcionário pelo empenho e trabalho durante os três anos da administração, mas também ressaltou as dificuldades que permeiam o serviço público.

“Este é um momento de estreitar laços com os servidores da Obra. Sabemos que a burocracia do servidor público é grande e temos que ter responsabilidade e cautela no desenvolvimento de nosso trabalho. As dificuldades existem e conto com vocês para fazer a diferença da cidade”, ressaltou.

Além da reunião os servidores da obra participaram de um momento de oração e louvor e rezaram a oração do “Pai Nosso”.

Além do prefeito e a vice, também estiveram presentes no café da manhã os secretários municipais Altemir Muchon (Obras), Jorge de Homero (Agricultura), Moisés Herrera Penha (Saúde), Marcos Pires (Educação), Rodrigo Sordi Moreira (Chefe de gabinete) e os vereadores Jesus e Keki.