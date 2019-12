T.F.P.D, de 23 anos, registrou na manhã de sexta-feira, 20, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), que foi vítima de golpe pela internet.

De acordo com boletim de ocorrência, a jovem procurou a delegacia de Polícia Civil, e contou que manteve contato com uma pessoa por Edilene Portilho da Silva, através do Facebook, e posteriormente pelo WhatsApp, adquirindo algumas mercadorias, ou seja, roupas para revenda.

Contudo, a vítima efetuou pagamento no valor de R$ 425,00 numa conta corrente da agência da Caixa Econômica Federal em nome de Edilene Portilho da Silva.

Segundo a vítima, a vendedora se comprometeu a entregar a mercadoria no endereço disponibilizado pela compradora, estipulando uma data, na qual não cumpriu. Após o prazo findado, a vendedora bloqueou a vítima na rede social. Porém, a vítima descobriu que a suposta golpista passou a negociar com outras pessoas através de outro número. Com isso, registrou para que o casa seja investigado.