Sob a acusação de incendiar a própria casa após uma briga de casal, um homem de 42 anos foi preso na madrugada deste domingo (22) na Rua Transamazônica, bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho (RO).

Quando uma equipe da Polícia Militar foi avisada do ocorrido, o Corpo de Bombeiros já estava no local debelando as chamas da residência, que ficou destruída. Nisso, o suspeito se aproximou e disse que a autora do sinistro teria sido a esposa dele.

Porém, a mulher também chegou ao local dizendo que tinha ido para a residência de uma filha após ser agredida pelo marido e que ele era o autor do incêndio criminoso.

Diante da situação, o homem foi levado para a Central de Flagrantes.