Neste final de ano alguns poucos brasileiros terão a oportunidade de se tornar ricos num instante apostando a sorte nos número da Mega Sena, que oferece para o revellion um prêmio histórico: a estimativa inicial é que de trezentos milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.

E a chance de concorrer está ao alcance de todo mundo, pois a aposta mínima custa apenas R$ 4,50. As lotéricas atenderão os apostadores até as 18 horas do dia 31, mas os palpites também podem ser feitos pela internet.

Na Mega Sena da Virada não existe a possibilidade de acúmulo do prêmio caso ninguém acerte as seis dezenas. É pouco provável que isso ocorra, mas se acontecer a premiação ficará para os apostadores que acertarem cinco das combinações, e assim sucessivamente.

Com um prêmio deste tamanho é possível comprar sete mil e quinhentos veículos populares de R$ 40 mil cada ou mil imóveis de trezentos mil reais. Até mesmo a opção menos atrativa de investimentos do mercado, a caderneta de poupança, pode ser alternativa de rendimento, gerando dividendos de R$ 18 milhões ao ano se o total do prêmio for aplicado em tal fim.