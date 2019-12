No início da madrugada desta sexta-feira, 27, o motorista de aplicativo A.F.D.A., de 19 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para relatar ter sido vítima de assalto ao atender uma corrida solicitada por cliente cadastrado no aplicativo para o qual presta serviços.

Este pode ter sido o primeiro caso de ataque a um integrante de aplicativo registrado em Vilhena desde a implantação deste tipo de serviço na cidade.

O caso aconteceu na esquina da Rua 1.507 com a Avenida Perimetral, no bairro Cristo Rei. O motorista alega ter recebido uma chamada de um número, o qual foi informado à polícia, que já era cadastrado no serviço sob o prenome “Marcos”.

Ao chegar no local combinado encontrou um rapaz moreno, estatura mediana, que estava usando uma bermuda florida. O passageiro entrou no carro e em seguida sacou uma faca tipo peixeira, com a qual ameaçou a vítima.

O assaltante tomou de A.F.D.A. um celular Motorola, R$ 150,00 em espécie, a CNH do motorista e a chave do automóvel, e saiu correndo do veículo. A vítima acabou encontrando a chave do carro jogada no meio da rua, bem próximo ao local do ataque, e procurou a polícia. Diligências foram feitas nas imediações, mas o assaltante não foi localizado.

De acordo com informações este teria sido o primeiro caso de assalto contra integrantes de aplicativo em Vilhena, situação que tem sido relativamente comum em outras cidades do país.