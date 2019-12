Em reunião promovida no último dia 23, a Associação de Criadores de Colorado do Oeste, junto com o Sindicato Rural e outras entidades representativas do setor produtivo, foram definidos os parâmetros para a realização da próxima edição do Dia de Negócios a ser realizada na cidade, evento voltado ao fomento do setor.

Na ocasião foram definidas as datas da realização, além da comissão que será responsável pela organização da feira, que se consolidou após as cinco edições anteriores.

O Dia de Negócios contará com a participação das empresas para mostrar as novidades tecnológicas de máquinas, implementos agrícolas, caminhões, veículos e insumos agrícolas de maneira geral. Simultaneamente acontecerão palestras ocasião em que técnicos das faculdades e academias de ensino da região, como o IFRO e outras instituições, para falar sobre o Capim Anonni considerado uma praga e que está tomando conta de forma muito abrangente das pastagens locais e tem se alastrado para várias regiões do Estado, trazendo a necessidade de implementação de políticas públicas para combate.

A programação também prevê uma audiência pública com a presença dos deputados estaduais que fazem parte da Comissão Estadual de Agricultura para discutir alternativas para a produção do leite, que apesar de ser uma das melhores alternativas para o setor produtivo tem perdido em torno de 30% em produção, produtividade e produtores que deixaram a atividade.

O objetivo é discutir alternativas para que o produtor volte a produzir com lucratividade através de apoio, considerando que o leite é a principal fonte de renda de centenas de pequenos produtores da região. Serão convidados produtores, formas organizacionais associações e cooperativas, órgãos públicos, prefeitos e vereadores da região, comércio em geral e laticínios para discutir o apoio público para a produção de leite.

Dando sequência ao evento haverá a 4ª edição do leilão de touros da marca JLB que tem a chancela do Pró Genética, onde os reprodutores são avaliados pelo método da ultrassonografia e pelo PMGZ.

O evento está marcado para acontecer entre os dias 20 e 22 de março de 2020 no Parque de Exposições de Colorado do Oeste. Informações aos interessados em participar do Dia de Negócios podem ser obtidas junto a comissão organizadora, com Genis Sampaio (98445-0371) ou Fábio Carvalho (98489-8755).