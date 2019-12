Na tarde do domingo, 29, moradores de Chupinguaia que residem na Avenida Tancredo Neves e imediações da igreja católica do centro testemunharam quando um rapaz que estava bebendo com amigos começou a cometer ações de risco para si mesmo e a outros.

Completamente fora de si, ele escalou postes da iluminação pública várias vezes, colocando todos em perigo, além de quase causar danos a rede.

As ações questionáveis do rapaz começaram durante a tarde e duraram várias horas. Tanto que há muitas fotos e até filmagem de sua conduta, mas não se sabe se houve alguma intervenção da polícia para conter o jovem.

O que as testemunhas não têm dúvida é que toda a ação foi decorrente de consumo exagerado de álcool, e que as ações do rapaz foram estimuladas pelos parceiros de bebedeira.