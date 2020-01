O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL) vem travando um enfrentamento firme com a Energisa no sentido de garantir aos consumidores energia elétrica de melhor qualidade, além de investimento e elevação do padrão dos serviços.

Neste início de ano ele comemora um importante vitória, pois graças ao seu empenho moradores de Candeias do Jamari serão beneficiados com melhorias no que diz respeito à energia elétrica do município.

Segundo o parlamentar, a empresa assegurou que irá substituir reguladores de tensão do Bairro de Santa Letícia II – equipamento que tem a função de estabilizar a energia elétrica na voltagem adequada. As obras de manutenção atenderão de início o perímetro deste bairro, porém a Energisa garante que outras melhorias serão efetuadas em breve no município.

O deputado afirmou que mesmo com esta conquista, ainda a muito a se fazer e seu trabalho seguirá com a mesma intensidade. “A comunidade sabe que algumas batalhas já foram vencidas, mas ainda temos muito que fazer. E agora, esta promessa de melhorias na energia elétrica que é o que tanto esperávamos. Vamos seguir cobrando.”, afirmou o deputado.

Ele também anunciou que se esforça no sentido de alcançar outras conquistas no setor de infraestrutura: “Neste ano conseguiremos, através de recursos extra orçamentários e emendas parlamentares, que sejam garantidos mais recursos para melhorias da rede de água e esgoto”, antecipou.

Capital – Em Porto Velho, as obras de ampliação e construção de rede de energia elétrica para atender as demandas dos pequenos agricultores do Cinturão Verde, foram solicitadas à Energisa após reunião com lideranças das entidades representativas da agricultura familiar em setembro de 2019.

Nesta quinta-feira 02 o deputado fez questão de acompanhar o início dos trabalhos realizados na região. “Estou acompanhando pessoalmente mais esta conquista para o povo de Porto Velho”, concluiu o parlamentar.