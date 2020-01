A festa da virada do ano em Colorado do Oeste, foi realizada na Praça das Lanchonetes, e contou com a animação de vários artistas da região.

O prefeito José Ribamar de Oliveira e o secretário de esporte Almiro Dias da Silva, parabenizam a comunidade pela presença no evento.

Ribamar destacou o apoio dos comerciantes para a realização da festa e agradeceu as pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta para que a evento fosse um sucesso. “O melhor réveillon dos últimos anos em colorado”, disse o prefeito.

No Cone Sul, Cerejeiras, Pimenteiras e Chupinguaia realizaram festa para a população na virada do ano com diversas atrações, menos Vilhena.

