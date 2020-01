No final da tarde de quinta-feira, 2, a Polícia Militar (PM) conseguiu capturar dois foragidos da Justiça em bairros diferentes da cidade.

A primeira prisão foi feita no Residencial União e a outra no Bairro Assossete, situados em pontos opostos da área urbana. Não há relação entre as duas ocorrências.

No Residencial União a Polícia Militar estava fazendo ronda de rotina quando abordou André Luiz Sthal, 33 anos, que ao ter o nome lançado no sistema foi constatado tratar-se de foragido, com mandado de prisão expedido em 24 de junho do ano passado pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho.

Confirmada a identidade do fugitivo, foi lavrada a ocorrência na Unisp às 17 horas, e em seguida André foi entregue à Sejus no Presídio Cone Sul.

O outro caso ocorreu no Bairro Assossete, quando a PM foi chamada para atender uma situação de violência doméstica. Lá chegando não encontrou o acusado, Edivaldo Pereira Xavier, de 40 anos, porém a polícia foi informada que ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Diligências nas imediações foram realizadas sem muito êxito, porém logo depois a guarnição encontrou o foragido justamente em frente ao local onde havia começado a ocorrência, pois Edivaldo havia retornado à casa. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Unisp para providências.