Centenas de pessoas marcaram presença no baile da virada do ano no Centro de Tradições Gaúchas (GTG) de Colorado do Oeste.

O patrão Rudi Naue agradece a todos que participaram e se divertiram no evento que marcou a passagem do ano no salão festas da entidade.

O baile contou com a ilustre presença de um sobrevivente da segunda guerra mundial, Bunichi Matsubara, que no próximo dia 25 faz 80 anos. Ele dançou e se divertiu até o raiar do dia. Clique (AQUI) e conheça sua trajetória.

