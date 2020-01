O fato foi registrado na noite de sábado, 4, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, pela Policia Militar (PM).

Conforme consta em boletim de ocorrência, por determinação da Central de Operações, uma guarnição foi enviada ao Hospital Regional (HR), onde em contato com a vítima A.A.S., de 51 anos, contou ter visto um homem dentro do hospital, precisamente no laboratório, onde ela trabalha, e que ao indagar o suspeito, o mesmo disse que estava se escondendo pois tinha gente querendo lhe matar, e em seguida se evadiu do local.

Contudo, assim que o suspeito saiu, a vítima percebeu que seu celular Moto G3, de cor preta não estava mais em cima de sua mesa.

Diante dos fatos, foi feito varredura pela unidade hospitalar e imediações, porém, o suspeito não foi localizado.