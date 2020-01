Até quinta-feira, dia 09 de janeiro, os estudantes que se matricularem para o primeiro semestre de aulas de 2020 na Unesc podem garantir até 50% de desconto na primeira mensalidade, referente ao mês janeiro.

As matrículas devem ser feitas na secretaria da Unesc, dentro do horário de expediente, lembrando que neste mês, o horário é diferenciado: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Mesmo com o início do período de matrículas, a Unesc continua com o Vestibular Agendado para ingresso no primeiro semestre de 2020.

Com três unidades em Rondônia, a instituição oferece mais de 30 opções de cursos superiores, nas unidades de Cacoal, Vilhena e Porto Velho. No Vestibular Agendado da Unesc, a data e o horário para a realização da prova são escolhidos pelo candidato no momento da inscrição.

Em todos os cursos oferecidos, a Unesc conta com diversos laboratórios equipados para que os alunos possam vivenciar na prática o que aprendem em sala de aula. A instituição oferece também inúmeras ferramentas digitais, como a Sala Google, fruto da parceria com o Google for Education.

Toda essa estrutura que a Unesc coloca à disposição de seus alunos e a qualidade do ensino oferecido pela instituição foram comprovadas recentemente através de uma importante avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Na pesquisa, que avaliou as instituições de ensino superior brasileiras, a unidade da Unesc em Vilhena apareceu como a melhor instituição de ensino superior de Rondônia e a unidade da Unesc em Cacoal é a quinta melhor, com o melhor curso de Administração do estado.