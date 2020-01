O partido Democratas de Vilhena está numa fase de renovação e sob a condução de comissão provisória se prepara com meta de ter bom desempenho nas eleições municipais, buscando reconquistar espaço político no cenário local.

Apesar da provável saída do empresário Darci Cerutti da legenda, o partido vive na expectativa de conquistar importantes adesões, incluindo ex-vereadores e um integrante da atual legislatura, além de lideranças comunitárias.

Tendo como presidente o empresário Ederson Deiró (à direita na imagem), irmão do deputado estadual Cirone Deiró, com o veterano articulador político Dari de Oliveira (à esquerda) na vice-presidência do diretório, o DEM vilhenense busca novos caminhos, sob orientação do presidente do diretório estadual, o senador Marcos Rogério (no centro da foto).

A iminente saída de Darci Cerutti, que foi o último integrante da legenda a exercer cargo eletivo como vice-prefeito, não abala a sigla. Não foi informado o que exatamente gerou a situação, mas o fato é que Cerutti está de malas prontas para migar ao Podemos.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 7, Dari de Oliveira disse que, apesar da baixa, o diretório trabalha no sentido de atrair novos integrantes de peso, e já foram feitos convites a pessoas com experiência política para fortalecer a legenda.

Garante que devem filiar-se ao DEM os ex-vereadores Ronaldo Alevato e Eliane da Emater, e que, quando acontecer a chamada “janela partidária”, um vereador no exercício do mandato deverá ingressar na sigla.

Com essas e mais algumas filiações, Oliveira acredita que o DEM vai montar nominata completa e competitiva, com possibilidade de conquistar vagas no Legislativo.

Para a disputa majoritária, o Democratas ainda não se definiu, mas não descarta a possibilidade de lançar candidatura própria.

Oliveira encerrou dizendo que no, final de fevereiro, o partido vai realizar um Dia de Filiação para demonstrar força política, evento que contará com a participação de Marcos Rogério, que homologará as fichas de filiação dos novos integrantes.