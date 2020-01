A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in naturae seus derivados no Brasil, realiza o programa “Educar para Transformar”, que irá entregar mais 2,5 kits escolares aos filhos de seus colaboradores de todo o Brasil com idade entre seis e quatorze anos.

José Roberto Affonso, diretor de recursos humanos na Minerva Foods, destaca que a preocupação da companhia vai além de seus profissionais. “Nosso cuidado é também com as famílias dos colaboradores Minerva Foods. Por meio do programa, temos como objetivo incentivar o ensino e desenvolvimento dessas crianças e jovens para que alcem voos cada vez mais altos e, quem sabe, tornem-se nossos colaboradores no futuro. Afinal, acreditamos que a transformação está totalmente ligada à educação.”, comenta Affonso.

Serão dois tipos de kits com 22 itens cada entregues em uma mochila, ambos referenciados pelo Ministério da Educação. Um modelo para os estudantes do 1º ao 5º ano e outro para os estudantes do 6º ao 9º, atendendo as necessidades de cada período escolar.

Os kits incluem cadernos, lápis, borracha, calculadora, compasso, transferidor, entre outros. Para garantir os kits escolares, os colaboradores deverão ter sido admitidos até 31/08/2019, apresentar carteirinha de vacinação dos filhos em dia e o comprovante de frequência escolar.

SOBRE A MINERVA FOODS

A Minerva Foods é a líder em exportação de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países. A Companhia possui, atualmente, capacidade diária de abate de 26.380 cabeças de gado e de desossa equivalentes a 27.966 cabeças de gado.

Além do Brasil, a Minerva Foods está presente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e no Chile, por meio de sua subsidiária Athena Foods, empresa que nasceu líder no mercado global de exportação de carnes bovinas da América do Sul para o mundo. A Minerva Foods, junto à Athena Foods, atende a cinco continentes com carne bovina e seus derivados e opera, hoje, 25 plantas de abate e desossa, 14 escritórios internacionais, 14 centros de distribuição e três plantas de processamento. Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2019, a companhia apresentou uma receita bruta de vendas de R$ 18 bilhões, 9% acima da receita bruta do mesmo período de 2018.