A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa à contratação temporária de cinco médicos para os municípios de Buritis, Cacoal e Porto Velho.

As vagas são para médico clinico geral (duas em Buritis), dermatologista (uma Porto Velho) e especialista em clínica médica (duas em Cacoal).

As inscrições irão até as 23h59 desta quinta-feira 16 de janeiro, podendo ser realizada através do link. O seletivo é de caráter emergencial, com durabilidade de um ano podendo ser renovado por igual período.