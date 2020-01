Marcos Vinicius Garcia do Amaral, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 12, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 15, na área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Marcos foi visto pela última vez no domingo, andando de bicicleta na companhia de outro rapaz pela Avenida Marechal Rondon com a Avenida Guaporé, nas proximidades da Loja Davisão.

O corpo foi encontrado cerca de 700 metros dentro de um sítio na linha Nova Um por moradores devido ao mau cheiro que exalava, e estava em estado avançado de decomposição.

A Polícia Técnico Científica (Politec), foi chamada e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção. Ainda não há informação sobre a causa da morte.