Foi publicado na tarde desta quarta-feira, 15, o resultado preliminar do concurso público da Prefeitura de Vilhena, realizado em dezembro do ano passado.

Ao todo, 16.067 pessoas se inscreveram para mais de 240 vagas nos 81 cargos de diversos níveis de escolaridade.

Seguindo o cronograma previsto no edital, os arquivos estão disponibilizados no Diário Oficial do município nº 2887 e neste link: bit.ly/PreliminarPMV e bit.ly/PreliminarSaae, ou AQUI

Hoje foi divulgado o resultado preliminar da prova objetiva, juntamente com os gabaritos oficiais. Para os que pretenderem entrar com pedido de revisão da prova objetiva, poderá fazê-lo nos dias 16 a 22 deste mês.

De acordo com o Secretário de Administração, Welliton Oliveira, tudo o que foi estipulado no edital está sendo realizado dentro dos prazos. “A prefeitura e o Ibade realizaram um concurso sem nenhum empecilho”, afirma Oliveira.

E os resultados dos pedidos de revisão saem no próximo dia 29, juntamente com o resultado final da prova objetiva e a convocação para a prova prática.

Para consultar todo o cronograma presente no edital e as próximas etapas, basta acessar este link (bit.ly/editaiseanexos). Já para consultar as informações sobre o concurso o acesso pelo site do Ibade (www.ibade.org.br).

Seguindo o cronograma constante no edital, a homologação do concurso será divulgada no dia 20 de fevereiro.