Mais um caso de ataque de pitbull foi registrado na cidade de Vilhena na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) nesta quarta-feira, 15.

O caso aconteceu no período noturno, no bairro Alto dos Parecis, e foi relatado pelas testemunhas J. B. e G.J.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela polícia, Joadelson afirmou que transitava com sua bicicleta na rua Guaranis, no referido bairro, e, em determinado momento, percebeu que um pitbull atacou um cachorro que estava na coleira da dona, ficando com lesões e parte da cabeça com mordidas.

A dona, percebendo o estado grave, levou o cão para uma veterinária. Minutos depois, entretanto, o pitbull também tentou atacar J.B, mas este conseguiu se defender da agressão usando sua bicicleta como “escudo”, momento em que o cão fugiu do local.

Informados do fato, policiais foram até o local, avistando o pitbull que estava ensanguentado e muito alterado. Os policiais desceram da viatura e o pitbull tentou atacá-los, mas eles se defenderam efetuando um disparo de arma de fogo (pistola) no animal, que saiu correndo.

Instantes depois, os policiais encontraram G.J, que informou que o pitbull tentou atacar sua filha, de três anos, e que uso um pedaço de madeira para defender a criança.

As testemunhas relataram que o pitbull vive solto e que avança nos transeuntes da rua onde mora.