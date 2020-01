Mara Maysa Campos, de 18 anos, que está internada há 15 dias em estado grave, por pneumonia e derrame pleural, no Pronto Socorro de Várzea Grande, fez uma alerta em suas redes sociais sobre uso de Narguilé.

A publicação da garota ganhou grande repercussão. O uso do Narguilé é assunto bastante polêmico e vem causando sérias discussões nas famílias brasileiras, em que jovens fazem o uso. Mara Maysa garante que o uso do equipamento de fumo foi o principal motivo de ter contraído as doenças.

“Estou com água no pulmão e infecção no rim direito, estou com o dreno e tudo isso aconteceu por causa de uma pneumonia (O QUE AJUDOU MAIS NA QUANTIDADE DE LÍQUIDO FOI UMA PORCARIA CHAMADA NARGUILE)”, escreveu a menina, no Facebook.

Mara relatou que procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Ipase, em Várzea Grande, e após realizar um raio-X, veio o diagnóstico de água no pulmão. Ela está internada desde então.

Há poucos dias ela foi transferida para o Pronto Socorro de Várzea Grande e fez exame de tomografia, que constatou que não há condições de a cirurgia ser realizada, então foi implantado outro dreno para retirar a água do pulmão.

Como forma de alerta, no último domingo (12) Mara foi novamente às redes sociais fazer um desabafo e pediu orações, contando que sua saúde piorou. Segundo ela, não há previsão de alta.

“Quanto tempo irei ficar dessa vez? NÃO SEI, não tem previsões ainda porque tem que retirar todo líquido e todo ar que está lá dentro. Na minha tomografia mostra que meu pulmão está pequenininho e todo machucado, depois disso irei fazer uma fisioterapia pulmonar para ajudar o pulmão a fazer seu serviço certinho”, contou.

O uso do Narguilé

Estudos associam o uso de narguilé ao desenvolvimento de câncer de pulmão, doença periodontal (da gengiva), doenças cardíacas, doenças respiratórias (notavelmente bronquite, enfisema e obstrução das vias aéreas) e baixo peso ao nascer. Essa prática pode ajudar a disseminar tuberculose, herpes e hepatite C.