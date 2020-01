Iniciou no último domingo, 19, a 32º edição do Campeonato de Futebol Suíço “Barrão 2020”, no município de Colorado do Oeste.

Oito partidas abriram a primeira rodada no estádio municipal da cidade.

O Campeonato é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude com apoio da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste.

Confira os resultados da primeira rodada:

Jogo Equipe Placar Equipe 01 Sorribem 4 X 2 São Jorge 02 Chupinguaia 2 X 0 Sítio Sonho de Guri 03 Baixadão 4 X 1 Linha 08 04 Pimenteiras 4 X 1 Cruzeirinho 05 Roanny Joias 3 X 0 Cabixi 06 Laranja Mecânica 1 X 1 Iogurte Bom Gosto/Santiago 07 Nova Conquista 1 X 0 Fórum/Eletroar 08 Topografia Colorado 4 X 1 Caron Tratores

