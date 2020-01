Na tarde desta quarta-feira 22, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente de trânsito na BR-364 entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio.

De acordo com informações, o motociclista seguia sentido Ouro Preto a Ji-Paraná quando ao chegar no Km 375 próximo a balança, o mesmo veio a colidir de frente com um veículo Onix que seguia no sentido contrário.

Na colisão a motocicleta e o carro ficaram com a parte dianteira totalmente destruída. Com o impacto, o condutor foi arremessado por cerca de 70 metros do local.

A vitima foi socorrida até ao Hospital Municipal com uma fratura exposta no pé. A Polícia Rodoviária Federal realizou os trabalhos de praxe liberando o trânsito logo na sequência.