E.A.M., de 31, anos, e S.S.A.A., de 25 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM), na tarde de quarta-feira, 22, por suspeita de estarem comercializando drogas, em Vilhena.

Conforme consta em Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), recebeu informação que num estabelecimento comercial na Rua Jandaia, no bairro Parque Cidade Jardim, estava sendo usado para comercializar drogas e havia uma moto roubada no local.

De posse das informações, a Patamo, com apoio da guarnição do Setor 5 e do Núcleo de Inteligência (NI), foram até ao endereço para averiguar a situação.

Contudo, foi visualizado pelos militares, que dois homens chegaram numa moto Honda CG 150, de cor vermelha, placa NCY-9464/Vilhena. Com isso, foi feita a abordagem aos suspeitos E.L., condutor da moto e S.S., passageiro, sendo que ambos possuem passagens pela polícia por diversos crimes.

Em revista em S., foi encontrado em sua veste uma porção de substancia aparentando ser maconha, pesando 1,2 gramas. Com E., a polícia localizou duas porções de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, totalizando 14 pedras (crack), pesando 15,8 gramas, além de certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.