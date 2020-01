Um Homem ainda não identificado, foi morto a pedradas nas primeiras horas desta sexta-feira 24, na rua Padre Adolfo Rhol, entre 6 de maio e Pedro Teixeira, primeiro distrito de Ji-Paraná.

O corpo foi encontrado debruçado em um gramado no meio do quarteirão. Em volta do corpo tinha duas pedras, uma delas bastante ensanguentada. O rosto da vítima estava totalmente desfigurado, com afundamento na face, e dentes espalhados pelo chão. Até o momento ninguém teria presenciado o brutal crime.

Populares suspeitam que a vítima, seja um homem de origem Haitiana que fica em alguns semáforos pelo centro da cidade.

A polícia militar compareceu no local, juntamente com a perícia técnica, e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado a funerária de plantão. Este é o quarto homicídio registrado em janeiro.