Um adolescente de 16 anos, identificado como Emerson Oliveira da Rocha, vulgo “Neguinho”, foi morto a tiros no começo da noite desta quinta-feira 23, no Condomínio Morar Melhor em Porto Velho.

De acordo com informações, um casal em uma motocicleta se aproximou do adolescente e a mulher que estava na garupa, sacou uma arma atirando na vítima, que chegou a ser socorrido para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Um tablete de maconha foi encontrado no bolso da bermuda do adolescente.

A Polícia Militar fez ronda pelo local mas não conseguiu localizar os autores do crime. A delegacia de crimes irá investigar o caso.