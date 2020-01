Dois homem e duas mulheres presos na quinta-feira, 23, em Cacoal, em uma caminhonete roubada, são apontados pela polícia como suspeitos de terem assassinado um casal no Mato Grosso cujos corpos foram jogados perto da Cacheira Salto das Andorinha, em Aripuanã, distante quase mil quilômetros da capital Cuiabá.

A prisão aconteceu após a polícia localizar uma caminhonete roubada em uma lavador na cidade Cacoal, interior de Rondônia. Foi a Polícia de Aripuanã quem avisou à PM de Rondônia que os suspeitos estavam a caminho com a caminhonete que pertencia ao casal assassinado.

Segundo a polícia, Luiz Sérgio da Silva Lechuga, de 57, e a mulher dele, Rozinha Edileuza da Silva, de 43 anos de idade, foram vítimas de latrocínio. O corpo do homem foi encontrado primeiro. Luiz Sérgio estava amordaçado, com as mãos amarradas para trás e um corte profundo na cabeça cujo ferimento teria sido provocado pela queda. Ele foi jogado de cima do um mirante.

