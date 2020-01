O técnico do Vilhenense Esportivo Clube, Tiago Batizoco, na companhia do diretor de futebol Ader Sadek, visitou na manhã desta sexta-feira 24, a redação do Extra de Rondônia para contar detalhes da preparação do elenco no “Campeonato Rondoniense 2020” e a “Copa do Brasil”.

Tiago explica que iniciou uma pré-temporada com o time no dia 02 de dezembro com um preparo técnico e tático sem folga. “Começamos o preparo dentro da programação que planejamos com a comissão técnica e diretoria”, frisou o técnico.

ELENCO

O técnico enfatiza que a equipe desse ano é similar à do ano passado. “O time é composto por jogadores que fizeram parte da equipe campeã em 2019, atletas que estão chegando pela primeira vez e garotos da base. O objetivo é mesclar a experiência com a juventude” pontuou Tiago.

PREPARO

Batizoco ressalta que o preparo da equipe está sendo realizado de forma integral com um trabalho físico de manhã, já a parte técnica e tática no período da tarde.

O técnico disse ainda que o time realizou seu primeiro confronto amistoso na última quarta-feira com a finalidade de observar o estilo de jogo de cada atleta.

“Não diria que foi uma confronto amistoso e sim um jogo coletivo proveitoso. Meu foco era observar de perto o comportamento de cada jogador em campo e mostrar para eles o modelo de jogo que pretendo trabalhar” complementou o Batizoco.

SEM MAIS REFORÇOS

Tiago esclareceu que em conversa com a diretoria do clube não haverá mais contratações de jogadores para compor o elenco. “Nosso quadro de atletas para o estadual e a Copa do Brasil está completa. O que estamos precisando para compor o time é a nossa torcida”, ressaltou.

VENDA DE INGRESSOS

De acordo com o diretor de futebol Ader Sadek , os ingressos para o jogo do Vilhenense na “Copa do Brasil” contra o Boa Esporte (MG), marcado para o dia 05 de fevereiro no Portal da Amazônia, já estão a vendas na cidade.

Os ingressos estão a R$ 20,00 e os pontos de vendas são: Espaço Bem Estar, Atmus Academia, Trator Campo, Lava Jato Mais, Banca do Zoio, Distribuidora Líder, Banca da Revista e Semec.