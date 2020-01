O vereador José Firmino da Silva, (PSB), popular Zé Viola, de Corumbiara, gravou vídeos na última quarta-feira, 22, e enviou para redação do Extra de Rondônia, onde relata o descaso do prefeito Laercio Marchini (PDT), com a comunidade do distrito de Alto Guarajus.

O parlamentar mostra imagens e cobra providências quanto a manutenção das vias do distrito, além da inércia em colocar para funcionar o posto de saúde que foi reformado e está abandonado pelo poder público.

>>>>>Veja vídeos:

https://

https://