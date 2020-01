Em boletim de ocorrência registrado neste início de semana, o empresário A.L.A., de 27 anos, filho do proprietário de um mercado situado no distrito de Nova Andradina, em Chupinguaia, relatou que entre o sábado 25 e domingo 26, o fornecimento de energia elétrica ao vilarejo foi efetivado apenas com meia fase, o que lhe causou danos em equipamentos e perda de produtos. Só com sorvetes o prejuízo passou de R$ 800,00.

De acordo com o registro da situação oficializado na polícia, o problema teria começado por volta das 13 horas do sábado, com a energia voltando a ser estabilizada as dez horas da manhã do dia seguinte. O período de 24 horas foi suficiente para destruir o estoque de sorvetes acondicionados num equipamento da marca Mega Bom, que também foi danificado. Num outro freezer havia cerca de 20 quilos de carne, que também acabaram sendo perdidos.

A guarnição policial fez diligências no estabelecimento confirmando os relatos, e encaminhou o registro da ocorrência à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena para providências.