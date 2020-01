A radialista Maria da Dores de Andrade visitou a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta quinta-feira, 30, para prestar esclarecimentos a respeito do seu posicionamento sobre a morte de uma jovem no Hospital Regional (HR) de Vilhena e lamentar a avalanche de críticas que vem sofrendo por parte de pessoas ligadas ao prefeito Eduardo Japonês (PV).

Maria, que também é cantora, divulgou nas redes sociais vídeo onde relatou sua indignação devido à morte da jovem de Pimenteiras do Oeste, por suposta negligência médica semana passada.

Ela disse que, conforme foi reportado pela família, a jovem chegou no HR com fortes dores no peito, plaquetas baixas e precisou usar o oxigênio, mas a unidade não tinha o equipamento nesse momento.

“A gestão atual tem que tomar providências para mudar a saúde de Vilhena, porque senão as pessoas vão continuar morrendo aqui no leito”, desabafou em vídeo gravado em frente à unidade de saúde, que viralizou e trouxe manifestação dos médicos do HR.

Maria, porém, disse que, ao veicular o vídeo comentando o caso, apenas cumpriu com seu papel de cidadã.

“Apenas reportei o que a família me disse e expus minha indignação na rede social numa situação que aconteceu no HR de Vilhena. Várias pessoas confirmaram a situação. A família estava na lanchonete em frente ao HR: a mãe, o irmão, um amigo e o secretário municipal de saúde de Pimenteiras. Fui cargo comissionado, mas isso não impede que leve a conhecimento público minha indignação como cidadã, porque a Lei me dá esse direito através da Liberdade de Expressão, assim como qualquer outra pessoa faria, ao ver essa mãe sofrendo. A gente, que é mãe, sabe dessa dor e as pessoas não sabem o que está passando nesse momento. Respeito o médico André Oliveira, vice-diretor clínico do HR, mas eu só apenas reportei o caso”, disse Maria, que trabalha na Rádio Positiva FM.

Por outro lado, ela lamenta o “bombardeio” de críticas que vem sofrendo através das redes sociais, principalmente, por parte de pessoas ligadas ao prefeito de Vilhena.

“Os cargos comissionados da atual gestão falam o que eles querem, mas não viram a situação e não sentem a dor da mãe”, frisou.

Maria disse ainda que a família informou que levará o caso ao Ministério Público.

MEDICOS EXPLICAM

Através de um vídeo, os médicos do HR informaram que foram realizados procedimentos em busca de salvar a vida da adolescente.

“Tem um vídeo com notícias não reais. A paciente foi bem atendimento no HR e não houve negligência médica. Ela teve uma parada súbita, uma fatalidade. Infelizmente não conseguimos reverter esse caso. Com relação a oxigênio, esse equipamento não falta na unidade. Todo o procedimento está à disposição das autoridades competentes”, explicou o médico André Oliveira, vice-diretor clínico do HR.