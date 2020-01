Criada em 2019 a distribuidora Cuidados à Saúde atua no segmento da saúde e bem-estar, disponibilizando soluções para prevenir e recuperar pessoas através de produtos de qualidade, que seguem as normas da Anvisa, e atendimento responsável a todos os clientes, sejam pessoas jurídicas ou físicas.

Com ampla variedade de produtos atende as mais diversas áreas como: ortopedia, hospitalar, laboratorial, clínicas de estética, fisioterapia, veterinárias, salões de beleza, estúdios de tatuagem, farmácias, funerárias, entre outros.

Além da linha ortopédica que conta com órteses, como mobilizadores de pé, joelho, clavícula, e produtos que possibilitam a acessibilidade como muletas, bengalas, cadeira de roda e higiênicas, também é possível encontrar produtos nas linhas bem estar e desportiva, como massageadores, cintas térmicas, kit glicemia, meias de compressão, bandagem funcional, faixa elástica, rolos de correção postural e muito mais.

No mês de fevereiro inaugura o setor de locação da distribuidora Cuidados à Saúde, para os casos de utilização em pequenos períodos e que não seja necessário a compra. Possibilitando às pessoas com necessidades específicas, locar de forma fácil e segura produtos ortopédicos e de acessibilidade como cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, bota ortopédica.

A equipe de atendimento conta com consultores externos que analisam as necessidades do cliente indicando as melhores opções, com responsabilidade, preço justo e entrega rápida. Na venda por atacado a distribuidora concede descontos diferenciados.