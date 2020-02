Três candidatas que fizeram as provas práticas no concurso público realizado pela prefeitura de Vilhena denunciaram à polícia a suspeita de fraude.

O caso foi registrado neste sábado, 1, na Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e a ocorrência descrita como “Estelionato/Fraude”.

As denunciantes relataram que durante a realização da segunda fase do concurso, perceberam diversas irregularidades por parte da banca organizadora, Ibade, as quais dizem respeito à falta de lisura no processo contrariando dispositivos que regulamentam o certame.

Entre outras supostas irregularidades, alegam que os textos foram entregues aos candidatos e não foi apresentando o envelope lacrado, como é costume se observar em certames desta natureza.

Afirmam que observaram que era livre o uso de aparelhos celulares dentro da sala de espera e que não foi fornecido pela comissão nenhum envelope para os candidatos condicionarem os respectivos aparelhos durante a realização da prova.

As candidatas argumentam que, antes mesmo de começar a prova, perceberam que a comissão estava colhendo a assinatura nas folhas sem conferir com os respectivos documentos de identidade, o que poderia levar a qualquer pessoa a realizar a prova prática em lugar de outro candidato.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos responsáveis do Ibade ou autoridades da prefeitura para eventuais esclarecimentos do caso.