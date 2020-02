O deputado Chiquinho da Emater (PSB) recebeu na manhã de quarta-feira 05, na prefeitura de Colorado do Oeste agradecimentos pela destinação de emenda parlamentar de sua autoria para a aquisição de uma Van entregue aos professores da rede municipal de ensino.

De acordo com o parlamentar, além dos professores e representantes da prefeitura de Colorado, a solenidade contou com a presença dos vereadores Buiu (PRB) e Gercino Garcia (PMN) que são responsáveis por essa indicação juntamente com prefeito professor Ribamar (PSB), que registraram o cumprimento dessa promessa que trata-se de uma antiga reivindicação.

A Van possui capacidade para 16 pessoas e já irá atender 11 professores começando pela escola Getúlio Vargas.

“Fico feliz de estar aqui entregando está viatura pra transportar os professores de Colorado para o interior e de certa forma atender os alunos do campo para que possam ter uma educação de qualidade, dando condições para eles permanecerem onde estão, auxiliando seus pais nas atividades da terra. O meu mandato está à disposição para ajudar a desenvolver Rondônia e seguirei firme no atendimento as demandas para fortalecer a educação, entre outras áreas”, enfatizou Chiquinho da Emater.

No encerramento, o deputado citou outros investimentos de sua ordem em andamento destinados para Colorado, como a fábrica de ração que será viabilizada mediante licitação para sua concretização.