O município de Cerejeiras já recebeu mais de R$ 700 mil em emendas parlamentar de autoria do deputado Edson Martins (MDB). No ano de 2019 foram destinados R$ 115 mil atendendo um pedido do vereador José Carlos Valendorff (MDB) e do secretário municipal de fazenda, Valdir Carlos.

O dinheiro já está na conta da prefeitura, com R$ 50 mil destinado a compra de material para fabricação de manilhas, R$ 40 mil para aquisição de um veículo para atender o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e R$ 25 mil para aquisição de bens imobiliários para atender a Escola Municipal de educação infantil Moranguinho Feliz.