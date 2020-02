Um acidente ocorrido no final da tarde de sexta-feira 07, na BR-364, cerca de 07 km do perímetro urbano de Jaru, sentido a Ariquemes, causou um congestionamento superior a 15 km em ambos os lados da rodovia.

Os envolvidos no acidente um bitrem carregado de soja e um caminhão carregado de botijas de gás, seguiam pela rodovia em sentido opostos, quando na saída de uma curva, o bitrem que seguia sentido Porto Velho perdeu o controle de seu último engate, vindo a tombar derramando os grão na pista. No mesmo instante o caminhão de gás para não colidir, jogou o veículo para a direita da via, parando dentro da vegetação. Não houve feridos no local.

A Policia Rodoviária Federal controlou o trânsito e o Corpo de Bombeiros fez a limpeza para a liberação da pista.